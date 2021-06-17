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    Sivas'ta rehin alınan kadın polis tarafından kurtarıldı

    E.T. isimli şahıs tarafından rehin alınan N.B., polis ekiplerinin yaptığı ikna çalışmaları sonucu yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 12:55
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 13:43
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    Sivas'ta rehin alınan kadın polis tarafından kurtarıldı

    Sivas'ın Akdeğirmen Mahallesi'nde yaşayan N.B. isimli kadının, eski patronu yaşadığı apartmana geldi.

    N.B isimli kadının koruma kararı aldırdığı E.T.,  platonik bir şekilde aşık olduğu genç kadını rehin aldı.

    POLİSE ATEŞ AÇTI

    Evden silah sesi duyan vatandaşlar polise haber verdi.

    Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Bölgeye Polis Özel Harekat ekipleri de gönderildi. Şahıs ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü sırada da ateş açtı.

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    2 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

    N.B., yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sonrası kurtarıldı. Şahıs, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

    Sivas'ta rehin alınan kadın polis tarafından kurtarıldı VİDEO


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