- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası
Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası
Otobüse binen kadın bir yolcu, maske kullanmadığı için tepki çekti. İki kadın yolcunun kavgasını vatandaşlar ayırdı.
- DHA
- 09.09.2021 - 14:00
- Güncelleme : 09.09.2021 - 14:17
Sivas'ta Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde, maske krizi yaşandı.
Kadın bir yolcu, maskesiz başka bir kadın yolcuya tepki gösterdi.
KAVGAYA TUTUŞTULAR
İkili arasında kısa sürede kavga çıktı. Birbirlerine vurmaya başlayan kadın yolculara, diğer yolcular müdahale etti.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası