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    Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası

    Otobüse binen kadın bir yolcu, maske kullanmadığı için tepki çekti. İki kadın yolcunun kavgasını vatandaşlar ayırdı.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 14:17
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    Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası

    Sivas'ta Yiğitler-Kılavuz hattı üzerinde çalışan özel halk otobüsünde, maske krizi yaşandı.

    Kadın bir yolcu, maskesiz başka bir kadın yolcuya tepki gösterdi.

    KAVGAYA TUTUŞTULAR

    İkili arasında kısa sürede kavga çıktı. Birbirlerine vurmaya başlayan kadın yolculara, diğer yolcular müdahale etti.

    Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Sivas'ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası

    Sivas ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası #1

    Sivas ta halk otobüsü içerisinde maske kavgası #2

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