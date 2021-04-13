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    Sivas'ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Sivas'ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Sivas Numune Hastanesi acil bölümünü birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 22:45
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 04:10
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    Sivas Numune Hastanesi'nin Acil bölümünde, Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi’ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı.

    SAĞLIKÇILARA VE GÜVENLİĞE SALDIRDILAR

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı.

    Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü. Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı.

    Sivas'ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı VİDEO

    8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

    Sivas ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #1

    O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

    Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik çalışanlarına darp ettiği görüldü.

    Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da darp edilen sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

    Sivas ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #2

    Sivas ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #3

    Sivas ta hasta yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #4

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