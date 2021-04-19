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- Sivas’ta iftar öncesi yemek yapma tartışması: 1 ölü
Sivas’ta iftar öncesi yemek yapma tartışması: 1 ölü
İftara dakikalar kala yemek yapma tartışması kanlı bitti. 60 yaşındaki koca, 8 çocuk annesini bıçakladı.
- İHA
- 19.04.2021 - 10:58
- Güncelleme : 19.04.2021 - 11:17
Sivas’ta kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 62’nci Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde yaşayan 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde yemek yapma meselesi yüzünden tartıştı.
Çıkan tartışmada Rahmi Parlak, 8 çocuğun annesi olan Mevlüde Parlak’ı 4 bıçak darbesi ile öldürdü.
"PİŞMANIM"
Rahmi Parlak gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Parlak, “Pişmanım.” dedi.