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Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu

Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu

Gürün ilçe merkezinden geçen Çakçur Deresi'nin taşmasıyla balıkların bir kısmı kara yoluna savrulurken, bazı yol ve köprülerde hasar meydana geldi.