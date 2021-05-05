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    Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu

    Gürün ilçe merkezinden geçen Çakçur Deresi'nin taşmasıyla balıkların bir kısmı kara yoluna savrulurken, bazı yol ve köprülerde hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 05.05.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 09:11
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    Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu

    Sivas’ın Gürün ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.

    Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu.

    YOL VE KÖPRÜLERDE HASAR

    Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.

    Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi.

    BALIKLAR YOLA SAVRULDU

    Taşan dere nedeniyle sudaki balıkların da bir kısmının yollara savrulduğu görüldü. İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

    Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu #1

    Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu #2

    Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu #3

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