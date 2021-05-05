- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu
Sivas’ta sağanak yağmur: Balıklar yola savruldu
Gürün ilçe merkezinden geçen Çakçur Deresi'nin taşmasıyla balıkların bir kısmı kara yoluna savrulurken, bazı yol ve köprülerde hasar meydana geldi.
- DHA
- 05.05.2021 - 07:55
- Güncelleme : 05.05.2021 - 09:11
Sivas’ın Gürün ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu.
Yaklaşık yarım saat aralıklarla etkili olan sağanak, ilçe merkezinden geçen Tohma Çayı'na karışan Çakçur Deresi'nin taşmasına neden oldu.
YOL VE KÖPRÜLERDE HASAR
Taşan sular nedeniyle ilçe içinden geçen Kayseri-Malatya karayolu önlem amaçlı bir süre trafiğe kapatıldı.
Şuğul ve Çakçur Mahallesi'nde taşan sular nedeniyle yol ve köprülerde hasar meydana geldi.
BALIKLAR YOLA SAVRULDU
Taşan dere nedeniyle sudaki balıkların da bir kısmının yollara savrulduğu görüldü. İlçe Özel İdare ekipleri ile Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri ilçede hasar tespit çalışması başlattı.