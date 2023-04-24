Sivas'ta yaşlı adamın parmağı yüzüğe sıkıştı Şeker hastası yaşlı adamın parmağının şişmesi üzerine yüzük parmağına sıkışınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA

Sivas'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Parmağı sıkışan yaşlı adam zor anlar yaşadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan ve şeker hastalığı bulunan N.K. isimli yaşlı adam için tüm vatandaşlar seferber oldu.

İtfaiyeye haber verildi

Yaşlı adamın parmakları şişince parmağına takılı yüzük sıkıştı.

Yaşlı adam yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkartamayınca Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yaşlı adam kurtarıldı

İtfaiye ekipleri titiz ve ince bir çalışma ile sıkışan yüzüğü çıkardı.

Mini spiral makinesi ile kesilerek çıkarılan yüzük sonrası yaşlı adam rahat bir nefes aldı.