Konsolosluk binasının yeni sahibi olduğu iddia edilen şahıs ile yetkililer arasında tahliye sorunu yaşandı. Konsolosluk yetkilileri, polis ve avukatları engellemek için kapılara barikat yaptı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'ndeki Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'nda geçtiğimiz günlerde, deniz manzaralı lüks daireyi banka icrasından alan yeni sahibi, konsolosluk yetkililerinden daireyi boşaltmalarını isteyince olay mahkemelik oldu.

Dairenin boşaltılmaması üzerine konu mahkemeye taşındı. Mahkeme sürecinde dairenin boşaltılması yönünde karar alınması üzerine avukat ve polisler, tahliye işlemi için Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu'na geldi.

Sri Lanka Fahri Başkonsolosluğu Genel Koordinatörü Şahin Şimşek, kendilerine tahliyeyle ilgili kararının ulaşmadığını öne sürdü.

DHA’nın haberine göre; yetkililer, avukat ve polislerin içeriye girmesini önlemek için kapıyı sandalyelerle barikat yaptı.

Kapı çilingirle açıldı

Kapıyı açamayan polisler, bunun üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapının kırılması üzerine içeriye giren avukat, icra ve polis ekipleri dairenin tahliye işlemini gerçekleştirdi.

Sri Lanka Fahri Konsolosluğu’nda, tahliye gerginliği VİDEO



“3 milyonluk yeri şaibeli bir şekilde 800 bin liraya almış”

Tahliyenin hukuksuz bir şekilde yapıldığını savunan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Bir vatandaş, burayı avukatlarının vasıtasıyla satın almış. 3 milyonluk yeri şaibeli bir şekilde 800 bin liraya almış. Burayı aldıktan sonra tarafımıza hiçbir şekilde tebligat gönderilmedi.





“Konsolosluk olarak mağduruz”

Bizim burada konsolos olduğumuzu bile bile ne bir tebligat ne bir resmi evrak gönderiyor. İcra yoluyla burayı satın alıyor. İcra Hukuk Mahkemesi'nden tahliye emrini çıkartıyor. Şu anda konsolosluk olarak mağduruz. İstanbul'da yaşayan Sri Lanka vatandaşları var. Bunların evrakları var bizde. O evrakları binaya ait bir bölgeye attılar.”