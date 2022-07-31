Süleyman Soylu: Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ Limanı'nda bir gemiye düzenlenen operasyonda, 242 kilogram kokainin ele geçirildiğini duyurdu.

Emniyet güçlerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan emniyet güçleri aldığı istihbarat üzerine harekete geçti.

Tekirdağ Limanı'ndan ülkemize uyuşturucu sokmak isteyenlere yönelik operasyon düzenlendi.

242 kg kokain yakalandı

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı’nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandı.

Operasyona dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu.

Tekirdağ Limanı’nda 242 kilogram kokain ele geçirildi ViDEO



"Emniyet güçlerimize alkış"

Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı’nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış." ifadelerini kullandı.



