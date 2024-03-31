Sultanahmet Meydanı'nda turist hareketliliği: Güzel havayı fırsat bildiler Güzel havayı gören yabancı turistler, soluğu Sultanahmet Meydanı'nda aldı. Turistlerin yoğunluğu kameraya yansıdı.

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AA

İstanbul, seçim günü turist yoğunluğuna sahne oldu.

31 Mart yerel seçimleri için oy kullanılan kentlerden biri olan İstanbul'da tarihi noktalar ilgi odağı oldu.

Yabancı turistler, tarihi mekanların bulunduğu yerlerde yoğunluk oluşturdu.

Yabancı turist yoğunluğu

Megakentte saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için milyonlarca İstanbullu sandık başına giderken, kentin turistik noktalarında yabancı turist yoğunluğu gözlendi.

Güzel havanın da etkisiyle binlerce turist, Sultanahmet Meydanı'nı doldurdu.

Uzun kuyruklar oluştu

Öte yandan, seçim günü uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında Sultanahmet Camisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gecikmeli olarak ziyarete açıldı.

Camileri ziyaret etmek isteyen turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)