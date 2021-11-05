Sultangazi'de 5 katlı binada patlama

5 katlı bir binanın üst katında oturan N.A., intihar amacıyla doğalgazı açıp patlamasını sağladı. N.A. patlamayı hafif yaralı olarak atlattı.

İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında oturan 25 yaşındaki N.A., intihar amacıyla doğalgaz açtıktan sonra patlamasını sağladı.

Saat 12.45 sıralarındaki patlamada 25 yaşındaki N.A. yaralandı.

DUVAR SOKAĞA DÜŞTÜ

Patlama sonucu dairenin duvarları sokağa düştü.

Sokakta bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi. Binada patlama sonrası ufak çaplı yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaralanan N.A., Bağcılar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İtfaiye, İGDAŞ ve polis ekiplerince evde yapılan incelemede, N.A.'nın, doğal gazın ocakla bağlantısını kesip vanayı açması, sonra da evin başka bir bölümünde yangın çıkarması üzerine patlamanın yaşandığı değerlendirmesi yapıldı.

"O MADDEDEN DOLAYI PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI"

Patlama sonrası olay yerine gelen N. A.'nın annesi Hazal A. fenalaşarak ambulansa alındı.

Hazal A. "Çocuk madde bağımlısı. Bilinçaltında bir şeyler oluşuyor. Ondan sonra kafasına ne geliyorsa onu söylüyor 'bunu böyle yapın' diyor. Bizi tehdit etti. Silahla ateş etti. Ben o zaman evdeydim ama bu patlamada evde değildim. Tek başındaydı. Kaç gündür tek başınaydı ama telefonda tehdit ediyordu. O maddeden dolayı psikolojik sorunları vardı. Kaymakamlığa şikayet ettik. Her yere gittik ama bir sonuç alamadık. Çocuk tek başına evde kaldı. Daha önce intihar girişiminde hiç bulunmadı. Öyle bir şey yok ama sürekli 'sizin üçünüzü vuracağım kendimi de vuracağım' sürekli bu lafı kullanıyordu. 10 gün önceye kadar aynı evde yaşıyorduk. Beraberdik çok iyiydik. Çok iyi bir çocuktu. Bu uyuşturucu maddesini getirenin Allah belasını versin buna bir çözüm bulsunlar." dedi.

Sultangazi'de 5 katlı binada patlama VİDEO

