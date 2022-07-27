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    Sultangazi'de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı

    Arıza yapan İETT otobüsü tamire gönderildi. Tamir sonrası test sürüşüne çıkan otobüs, tünel girişinde aniden yanmaya başladı. Patlamaların yaşandığı otobüsten şoför ve oğlu zor kurtuldu.
    • 27.07.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 18:16
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    Sultangazi'de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı

    İstanbul Sultangazi'de İsmail Sezici, kontrolündeki  34 DZ 2362 plakalı İETT otobüsüyle tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı.

    Bir süre sonra tekleyen araçtan tünelde dumanlar yükselmeye başladı.

    Şoför ve oğlu canını zor kurtardı

    Araçta yangın çıktığını fark eden Sezici, yanında bulunan 9 yaşındaki oğlu Hasan Sezici'yle birlikte kendilerini son anda dışarı attı.

    Araçta zaman zaman patlamalar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #1

    Otobüs kullanılamaz hale geldi

    Faciadan dönülen olayda itfaiye ekipleri yanan aracı söndürürken, otobüs adeta demir yığınına döndü.

    Sultangazi'de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı VİDEO

    "Tüpü aldım ama patlama oldu"

    Olay anını anlatan İsmail Sezici, "Araba yapıldıktan sonra deneme turuna çıktım. Dolanıyordum. Yavaşladı burada. Yangın çıkmaya başladı. Tüpü aldım ama patlama oldu. Korktum. itfaiye geldi. Yangın söndürdüler." dedi.

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #2

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #3

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #4

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #5

    Sultangazi de arızalanan İETT otobüsü, test sürüşünde yandı #6


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