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    Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu

    Etkili olan fırtına ile çatıların uçtuğu Sultangazi'de bir vatandaş, ölümün kıyısından döndü. Çatının üzerine düşeceğini fark eden vatandaş, kendini bir dükkana atarak canını kurtardı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:15
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    Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar sonrasında, akşam saatlerinde İstanbul’da birçok ilçede binaların çatıları uçtu.

    Sultangazi’de şiddetli fırtına nedeniyle çatının düşmesi sırasında güvenlik kameraları anbean yayındaydı.

    YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER

    Kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli fırtına nedeniyle caddedeki kişilerin güçlükle ilerlediği görüldü.

    Sultangazi de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu #1

    ÖLÜMDEN DÖNDÜ

    Çatının uçmaya başladığını gören bir şahıs, son anda kendini yol üzerindeki bir dükkana atması ile ölümden döndü.

    Görüntülerde, gencin dükkana girmesinden bir saniye sonra çatının yola düştüğü görüldü.

    Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu VİDEO


    Sultangazi de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu #2

    İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Maddi hasarın meydana geldiği olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uçan çatı ve moloz parçalarını temizledi.

    Sultangazi de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu #3

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