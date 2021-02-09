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- Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu
Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu
- İHA
- 09.02.2021 - 12:00
- Güncelleme : 09.02.2021 - 12:15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar sonrasında, akşam saatlerinde İstanbul’da birçok ilçede binaların çatıları uçtu.
Sultangazi’de şiddetli fırtına nedeniyle çatının düşmesi sırasında güvenlik kameraları anbean yayındaydı.
YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİLER
Kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli fırtına nedeniyle caddedeki kişilerin güçlükle ilerlediği görüldü.
ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Çatının uçmaya başladığını gören bir şahıs, son anda kendini yol üzerindeki bir dükkana atması ile ölümden döndü.
Görüntülerde, gencin dükkana girmesinden bir saniye sonra çatının yola düştüğü görüldü.
Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu VİDEO
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Maddi hasarın meydana geldiği olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uçan çatı ve moloz parçalarını temizledi.