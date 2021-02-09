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Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu

Sultangazi'de bir vatandaş, saniyeler ile uçan çatının altında kalmaktan kurtuldu

Etkili olan fırtına ile çatıların uçtuğu Sultangazi'de bir vatandaş, ölümün kıyısından döndü. Çatının üzerine düşeceğini fark eden vatandaş, kendini bir dükkana atarak canını kurtardı.