Sultangazi'de testereyle ağaç kesen kadın olay yerine gelen ekiplere tepki gösterdi Bir kadın aldığı madde etkisiyle kaldırımdaki ağacı testere ile kesmeye çalışmasının ardından olay yerine gelen ekiplerin ağaca müdahalesine tepki göstererek "Ağacı kesemezsiniz" dedi.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde altı katlı bir binanın giriş katında ikamet eden Yasemin K., kullandığı maddenin etkisiyle mahaleliyi canından bezdirdi.

Yasemin K. kullandığı maddenin etkisiyle dün saat 09.00 sıralarında eline testere alarak dışarı çıktı.

Bunun ardından kaldırımda bulunan 11 yaşındaki ağacı kesmeye başladı.

Komşularımın tüm uyarısına rağmen Yasemin K., testere ile ağacı kesmeye devam etti.

Ekipler olaya müdahale etti

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek, testereyi aldı.

Kısa süre sonra ise olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ağacın zarar gördüğünü ve kesilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine olay yerine gelen Sultangazi Belediyesi ekipleri, ağacı kesti.

"Ağacı kesemezsiniz"

Bu sırada ağacı testere ile kesmeye çalışarak, zarar veren Yasemin K., ekiplere, müdahale etmeye çalışarak, "Ağacı kesemezsiniz" dedi.

Daha önce kaldırım taşlarını söküp evini yaktı

Yasemin K.'nın ağaca zarar verdiği anlar ve sonrası yaşananlar kameralara yansırken, Yasemin K.'nın geçtiğimiz hafta da kaldırım taşlarını yerinden sökerek, alt kat komşusunun penceresine fırlattığı, binanın tüm zillerini yerinden sökerek, evinin mutfak bölümünü de ateşe verdiği, yangının büyümeden söndürüldüğü öğrenildi.

"Bu bunun ilk vukuatı değil"

Yasemin K.'nın komşularından Volkan Öztürk, şöyle dedi:

Sabah 09.00'da geldim baktım testereyi almış, ağacı kesiyor. Bu bunun ilk vukuatı değil. Daha önce araçlara zarar verdi. Kendi evini yaktı, binanın zillerini yerinden söktü. İnternet kablolarına zarar verdi.



İnternetimiz yok. Kaymakamlığa gittik, polise şikayet ettik. Kendisinden şikayetçi olduk. 2 ay hapiste yattı. Kimse bu kadına bir şey yapamıyor. Biz de müdahale edemiyoruz. Elimiz, kollumuz bağlı. Yetkililerden buna bir çare bulmasını istiyoruz. Bize küfür ediyor. Uyuşturucu kullanıyor.



Şu anda da uyuşturucunun etkisinde, ne dediğini bilmiyor. Polis çağırdık. Polis testereyi aldı, tutanak tutup, gitti. Yaklaşık dört yıldır bizim girmediğimiz makam kalmadı. Gece canı sıkılıyor, taşları alıp alt komşusunun camlarına atıyor. Şu anda komşumuzun çocukları korkudan dışarı çıkamıyor. Ben kendi çocuğumu ekmeğe gönderemiyorum.

"Geçenlerde kaldırım taşlarını yerinden sökmeye başladı"

Bina sakinlerinden Mehmet Öğüt ise, "Geçenlerde kaldırım taşlarını yerinden sökmeye başladı. Bugün ağacı kesiyor. Yani biz artık elinde kalmışız. Yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı. Ben zaten kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.