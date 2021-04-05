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    Sultangazi'de mağazadan cep telefonu çalan hırsız kamerada

    Alışveriş yapma bahanesiyle bir mağazaya giren şüpheli şahsın cep telefonu çaldığı anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 10:27
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    Sultangazi'de mağazadan cep telefonu çalan hırsız kamerada

    Geçtiğimiz cuma günü İstanbul Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasına alışveriş yapmak bahanesiyle gelen bir kişi, bir süre reyonları inceledikten sonra bir çift çorap aldı.

    Daha sonra mağaza çalışanını oyalayarak kasa üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin TL değerindeki cep telefonunu çaldı.

    Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, daha sonra kayıplara karıştı.

    ÇORAP ALARAK ÇALIŞANLA KONUŞTU

    Hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağazadan içeri giren kişi, reyonlarda bulunan bir çift çorabı alarak mağaza çalışanı ile konuşmaya başlıyor.

    Sultangazi'de mağazadan cep telefonu çalan hırsız kamerada VİDEO

    Sultangazi de mağazadan cep telefonu çalan hırsız kamerada #1

    HIRSIZLIK ANI KAMERADA

    Bu sırada temizlik yaptığı görülen mağaza çalışanın, temizlik malzemelerini depo olarak kullandıkları ufak bir bölüme yerleştirmek için sırtını döndüğü, şüphelinin kasa üzerinde bulunan cep telefonunu çaldığı görülüyor.

    Aldığı bir çift çorabı tezgahın üzerine bırakan şüphelinin, mağaza çalışanını bir süre daha oyalayıp, ardından mağazadan ayrıldığı kameraya yansıyor.

    Sultangazi de mağazadan cep telefonu çalan hırsız kamerada #2

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