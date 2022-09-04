5 katlı binanın elektrik panosunda çıkan yangın tüm dairelere yayıldı. 1'inci katta mahsur kalan kadın, yangın paniğiyle çocuğunu beton zemine bıraktı. Küçük çocuk kolu ve bacağından yaralandı.

Yangının ortasındaki annenin çaresizliği görenlerin yüreğini sızlattı...

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki 5 katlı binada yangın paniği yaşandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle bina girişindeki elektrik panosu alevlere teslim oldu.

Vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı

Bir anda büyüyen yangın nedeniyle bina girişindeki daireler ve koridorlar dumanla kaplandı.

Vatandaşlar, alev ve dumanların arasında mahsur kaldı.

Sultangazi'de yangında evinde mahsur kalan anne, çocuğunu beton zemine bıraktı VİDEO



Çocuğunu beton zemine bıraktı

Bunun üzerine mahalleli tarafından yapılan ihbarda olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında 1'inci katta yaşayan kadın panik yapıp yanındaki çocuğunu kurtarmak için balkondan aşağıya zemine bıraktı.

Kol ve bacaklarından yaralandı

Beton zemine çakılan küçük çocuk başından, kol ve bacaklarından yaralandı.

Müdahalede bulunan sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Çalışmalar sürüyor

İtfaiye ekipleri ise kapıları kırarak girdikleri dairelerde mahsur kalan vatandaşları kurtararak tahliye etti.

İHA'nın aktarmına göre; yangın nedeniyle çalışma başlatılırken, itfaiye ekiplerinin duman tahliye çalışması sürüyor.