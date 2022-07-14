Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmalarının bitişine 1 ay kaldı

Kentin en çok turist çeken mekanlarından Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarının, 15 Ağustos'tan önce tamamlanacağı öğrenildi.

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki Sümela Manastırı’nda devam eden restorasyon çalışmaları sona yaklaştı.

2 yıl süren koronavirüs döneminin ardından en yoğun günlerini yaşayan manastırda, 1 aylık restorasyon çalışmalarının kaldığı öğrenildi.

Restorasyon çalışmalarının Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos tarihindeki ayin günü öncesinde tamamlanacağı belirtildi.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları Şubat 2016’da başlamıştı.

10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilip sabitlendi

İHA’nın haberine göre; 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında, çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken, büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilerek manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilip sabitlendi.

Bir daha ziyaretçilere kapanmayacak

Sümela’da devam eden çalışmalar nedeniyle geçen yılın kasım ayından itibaren tekrar ziyarete kapatılırken, 1 Mayıs 2022 günü açılarak ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı. Bugünlerde yoğun ziyaretçi akınına uğrayan Sümela Manastırı, 1 ay sonra restorasyon çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bir daha ziyaretçilere kapanmayacak.

Her gün saat 08.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olan Sümela Manastırı'na Arap turistler de ilgi gösterirken, bu yılki turizm sezonunda ziyaretçi sayısında önemli oranda artış yaşanması bekleniyor.