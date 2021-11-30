Euro
14.8749
2.81%
Dolar
13.0706
1.98%
Altın
753.64
2.54%
Borsa
1.808
-0.03%
Bitcoin
753.990
2.36%
BTXN Coin
51.10
-0.79%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

    Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 7 DEAŞ üyesiyle birlikte kırmızı bültenle aranan 1 kişi yakalandı.
    • AA
    • 30.11.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 30.11.2021 - 16:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı

    Terörle mücadele hudutlarda da devam ediyor...

    Hudut birlikleri, bölgedeki yasa dışı geçiş girişimlerinin önüne geçiyor.

    Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

    "KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI YAKALANDI"

    Milli Savunma Bakanlığı,"Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."ifadelerini kullandı.

    Suriye den Türkiye ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir