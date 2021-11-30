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- Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 7 kişi yakalandı
Yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize geçmeye çalışan 7 DEAŞ üyesiyle birlikte kırmızı bültenle aranan 1 kişi yakalandı.
- AA
- 30.11.2021 - 15:51
- Güncelleme : 30.11.2021 - 16:15
Terörle mücadele hudutlarda da devam ediyor...
Hudut birlikleri, bölgedeki yasa dışı geçiş girişimlerinin önüne geçiyor.
Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
"KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN DEAŞ'LI YAKALANDI"
Milli Savunma Bakanlığı,"Hatay'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."ifadelerini kullandı.