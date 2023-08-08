Taksiciler UKOME zammını tanımadı! Zam oranını yarın belirleyeceğiz Taksi ücretlerine yapılan yüzde 75 zam ile indi bindi ücretlerinin 40 liradan 70 liraya çıkarılmasını kabul etmeyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yarın İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yeni tarifeyi belirleyeceklerini söyledi.

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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nda bugün İstanbul'daki ulaşım ücretlerine zam yağdı.

Toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülen toplantıda yüzde 51.52 zam kararı aldı.

Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı.

Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL olurken taksimetre açılış ücreti ise 19,17 oldu.

Yüzde 75 zam taksicileri tatmin etmedi

Taksiciler yapılan zammı az bularak tepki gösteri.

Bazı taksiciler kararı protesto etmek için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nda toplandı.

Burada açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Bugün UKOME toplantısı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyemizin yüzde 51.52 bütün ulaşım modlarına, tarife değişikliği talebi oldu. Bizim de demirbaş giderlerimize en az yüzde 100 oranında tarife zammı yapıldı. Esnafımız zor durumda, mesleğimiz sürdürebilirlikten çıktı.

"Yarın zamlı tarifemizi belirleyeceğiz"

Devam ettiremiyoruz. Giderlerimizi göz önüne alarak en az yüzde yüz oranında taksimetre ücret tarifelerine zam talebinde bulunduk. Komisyon ve büyükşehir belediyesi yüzde 51.52 oranında zam teklifinde ısrar ettiler. Biz de bu oranı kabul etmedik.

Ret oyu kullandık ve ayrıldık. İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği, 5362 sayılı esnaf sanatkarlar kanununun 63. maddesi gereği yarın olağanüstü toplanacak. Ve bizim ücret tarifelerimizde değişiklik yapacak. Biz de kamuoyuna duyuracağız.

"UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz"

UKOME'nin verdiği bu oranı biz kabul etmiyoruz. Esnafımız mağdur. Kesinlikle bu oranlarla biz bu hizmete devam edemeyiz. Kontak kapama şu anda gündemde değil. Bizim üst kuruluşumuz bağlı olduğumuz kuruluş yarın ücret tarifeleri değişikliğini yapacak" diye konuştu.