Kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de bulunan metronun yürüyen merdivenlerinde sık sık meydana gelen arızalardan şikayet eden yolcular, CHP'ye sitemde bulundu.

İstanbul’un en yoğun bölgelerinden olan Taksim'de yolcular sık sık metro mağduru oluyor.

Metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.

MERDİVEN DE BOZUK ASANSÖR DE

Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

Taksim metrosundaki arızalara yolcular isyan etti VİDEO











"KADİR TOPBAŞ ÖLDÜĞÜNDE İSTANBUL ÖLMÜŞTÜR"

Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer "Kadir Topbaş öldüğünde İstanbul ölmüştür. İstanbul CHP’ye geçtiği için bugün bu durumdadır. CHP’nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu’na oy moy yok." dedi.