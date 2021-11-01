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    Taksim metrosundaki arızalara yolcular isyan etti

    Kentin en işlek noktalarından olan Taksim'de bulunan metronun yürüyen merdivenlerinde sık sık meydana gelen arızalardan şikayet eden yolcular, CHP'ye sitemde bulundu.
    • İHA
    • 01.11.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 01.11.2021 - 10:19
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    Taksim metrosundaki arızalara yolcular isyan etti

    İstanbul’un en yoğun bölgelerinden olan Taksim'de yolcular sık sık metro mağduru oluyor.

    Metro ve otobüse giden yürüyen merdivenler herhangi bir arıza levhası olmamasına rağmen zaman zaman çalışmıyor.

    Özellikle yaşlı, çocuklu ve fiziki engeli bulunan vatandaşlar ise merdiven çıkarken zorlanarak mağduriyet yaşıyor.

    MERDİVEN DE BOZUK ASANSÖR DE

    Yürüyen merdivenlerin çalışmadığını fark edip asansöre yönelen vatandaşlar ise onun da çalışmadığını görerek hayal kırıklığına uğruyor.

    Taksim metrosundaki arızalara yolcular isyan etti VİDEO


    Taksim metrosundaki arızalara yolcular isyan etti #1

    "KADİR TOPBAŞ ÖLDÜĞÜNDE İSTANBUL ÖLMÜŞTÜR"

    Yürüyen merdivenleri kullanmadığı için bastonu ile güçlükle basamaklardan inen Hafız Ali Mermer "Kadir Topbaş öldüğünde İstanbul ölmüştür. İstanbul CHP’ye geçtiği için bugün bu durumdadır. CHP’nin hiçbir zaman kimseye faydası olmamıştır. Bilhassa Kılıçdaroğlu boşuna konuşuyor. Oy istiyor ama Kılıçdaoğlu’na oy moy yok." dedi.

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