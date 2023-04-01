Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç anı Taksim'de İranlı turistin cep telefonunu çalan Suriyeli, çay bardağı fırlatıp çelme takan esnaflar tarafından yakalandı.

İHA

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı’nda meydana gelen olayda, yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnafa yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

Çığlık attı

O esnada kadının karşısından gelen bir şahıs, telefonunu elinden alıp kaçtı. Şahıs koşarak kaçarken, kadın ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı.

Talimhane’ye giren şahıs, kadının çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

Esnaf yakaladı

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri tarafından şahsı yakaladı.

Tutuklandı

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Suriye uyruklu Beşir H. ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şahıs, “kapkaç” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.