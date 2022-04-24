Taksim’de 3 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı

Sevmek istediği köpek tarafından burnundan ısırılan İranlı çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Taksim Meydanı'da ailesiyle gezinen İran uyruklu kız çocuğu (3), Atatürk anıtının önünde gördüğü sokak köpeğini sevmek isterken saldırıya uğradı.

Burnundan yaralandı

Köpek kendine yaklaşan minik kızın burnundan ısırdı. Korku içinde ağlayan çocuğun yardımına ailesi koştu. İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri geldi.

İHA'nın haberine göre yaralı çocuk aşı için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü, sahipsiz köpek için ise Veteriner Müdürlüğü’ne haber verildi.

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