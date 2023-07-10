Taksim'de hareketsiz halde yatan yaralı köpek için seferber oldular Öğle saatlerinde Taksim Meydanı'nda vatandaşların dikkatini çeken yaralı köpeğin imdadına Alman turist yetişti. Kadının çağırdığı özel araçla veterinere götürülen köpek tedavi altına alındı.

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İHA

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri de Taksim Meydanı.

Yerli ve yabancı turistin günü her saati yoğun şekilde ziyaret ettiği meydanda, hareketlilik yaşandı.

Yerde hareketsiz halde yatan yaralı köpek, vatandaşların dikkatini çekti.

Köpek için seferber oldular

Köpeğin yanına giden vatandaşlar, bir bacağının kırık olduğunu ve bu yüzden hareket edemediğini gördü.

Sıcak havanın etkisiyle kendinden geçmek üzere olan köpeğe vatandaşlar ve polis ekipleri tarafından su verilip, şemsiyeyle güneşten korunması sağlandı.

Alman turist özel araç çağırdı

O esnada meydanda bulunan bir Alman turist, köpeğin yanına giderek dakikalarca başında bekledi.

Köpeğin tedavi altına alınması için büyük çaba sarf eden kadın, özel bir araç çağırarak köpek ile birlikte veterinere gitti.

Turist kadının köpeğin tüm tedavi masraflarını üstlendiği ve köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Başına güneş geçmesin diye şemsiye aldı"

Yaralı halde yerde yatan köpeği gören bir vatandaş, "Araba çarptığını düşünüyoruz. Turist hanımefendi her şeyi yaptı. Tedavisini karşılamak için özel bir pet taksi çağırdı, normal taksi almaz zaten. Tedavisini üstlendi, başına güneş geçmesin diye şemsiye bile aldı. Sağ olsunlar polis arkadaşlarımız da yardımcı oldular, onlar ilgileniyor şu anda." dedi.