Bir eğlence mekanındaki lavabodan dönen genç kadın, tanımadığı şahıs tarafından tekme tokat darbedildi. Olayın ardından felç kalan genç kadına saldırı anı ise kameralara yansıdı.

Taksim'de geçtiğimiz günlerde yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki Zehra Meraklı, ablasının nişan yemeği çıkışında saldırıya uğramıştı.

Lavabodan dönen genç kadın, tanımadığı ve aralarında konuşma dahi geçmeyen yabancı uyruklu şahıs tarafından tekme ve yumrukla öldüresiye dövüldü.

Dakikalarca süren saldırının ardından genç kızın ailesi durumu fark ederek araya girdi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Genç kızın tekme tokat darbedildiği anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Taksim'deki genç kadına vahşi saldırı kamerada ViDEO

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırılan Zehra Meraklı'nın kafa travması geçirdiği tespit edildi.

KISMİ FELÇ GEÇİRDİ

Sinirlerinin zedelenmesi nedeniyle yüzünün sol tarafı kısmi felç olan genç kız, 2 günlük tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Genç kız olayla ilgili kendisine saldıran şahıstan şikayetçi oldu.

"ENSEME ALDIĞIM DARBEYLE BAYILIYORUM"

Olayla ilgili konuşan Zehra Meraklı, “Bundan 1 ay önce ailece ablamla eniştemin nişanından sonra bir mekanın çıkışında hiç tanımadığım yabancı uyruklu biri tarafından saldırıya uğradım. Arka taraftan enseme bir darbe geliyor ve ben o darbe sonucu düşüp bayılıyorum. Ailem ne oldu bitti derken beni yerde kanlar içinde buluyor. O an beyin kanaması geçiriyorum ve hastaneye kaldırıyorlar. Bir süre hastanede yattım. Olayın üzerinden 1 ay geçti ve yüzümün sol tarafında felç, sağ tarafında kısmi kırıklar ve üst çenemde yamukluk var. Sürekli hastanelerdeyim”

"AMELİYATA GİRERSEK ELİMDE KALIRSIN"

“Şahsın ismi, cismi, kimdir nedir bilmem, yolda görsem tanımam, çünkü zaten arkamdan vuruyor. Tanımıyorum ve bir sebebi de yok. Belki bir bakışma gibi bir şey olsa içim soğur ama hiçbir neden yok. Geliyor arkamdan vuruyor, yere düştükten sonra yerde tekmeliyor ve beyin kanaması geçirene kadar devam ediyor. Kafatasımın her tarafında kırıklar var. Hangi hastaneye, hangi doktora gitsem elimde kalıyor. Ameliyat günüm belli, sıram geliyor sonra doktor geliyor ameliyatın iptal diyor. Neden hocam diyorum, ‘Ameliyata girersek elimde kalırsın’ diyor. Acil diyorlar yatıyorum sonra çıkışım oluyor, sonuç yok. Sonra başka bir hastaneye gidiyorum, 'Biz bu bölümde üç doktoruz, üçümüz de istifa ettik seninle ilgilenemem’ diyor. Sürekli başka hastanelere gidiyorum. 1 aydır bu şekilde devam ediyor”





“OLAYI SİNDİREMİYORUZ"

“Kalıcı izlerim olur mu olmaz mı bilemiyorum. Normal hayata dönemiyorum, psikolojik olarak da çöktüm, bedenen de çöktüm. Nereye elimi uzatsam elimde kalıyor. Gerçekten psikolojik ve mental olarak çok yoruldum. Ailem benden daha perişan durumda. Bu olayın olduğu akşam bir abla için çok zor. Kan içindeyim ve kafamda kurşun yarası mı var ne oldu bunun sebebini arıyorlar. Bir aile için çok zor, olayı sindiremiyoruz. Ben kendime geldiğimde saat 08.30 falandı. Şuurum yerine geldiğinde ben işe gideceğim diye gözümü açtım. Aşçıyım ve işimi de severek yapıyorum. Gözümü açtım saat 8 buçuk ve hastanedeyim, yüzüm gözüm şişlik içinde, kırıklarım ve ağrılarım var. Sonra yavaş yavaş dank etti. 1 aydır evde yatıyorum sürekli, ev ve hastane arası gidip geliyorum. Kendi imkanlarımla ne varsa yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.