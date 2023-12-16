Tekirdağ'da asansörün zemin kata çakıldığı anlar görüntülendi Tekirdağ'da içinde 1 kişinin bulunduğu asansör zemin kata çakıldı. Asansördeki kişi olaydan yara almadan kurtulurken yaşananlar kameraya yansıdı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir binaya mobilya getiren şahsın bindiği asansör zemin katta çakıldı.

O anlar saniye saniye asansördeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Şans eseri kurtuldu

Asansörün binanın giriş katından daha yukarı çıkmadan zemine düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan mobilyacı şans eseri olayı yara almadan atlattı.

Onlarca kişinin yaşadığı binada da facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

Çakılan asansörde mahsur kalan kişi ise büyük bir gürültü ile zemin kata inen binadaki vatandaşların çabası ile kurtarıldı.

Apartman sakinleri tepkili

Birkaç gün önce asansörü 80 bin lira vererek tamir ettirdiklerini söyleyen apartman sakinleri ise duruma tepki gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)