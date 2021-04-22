Tekirdağ’da bir hafta önce aldığı motosiklet 5 dakikada çalındı

5 bin liraya aldığı motosikletinin çalınmasına üzülen genç, “Geri getirirse şikayetçi olmayacağız” dedi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Y.K’ye ait 1 hafta önce 5 bin liraya satın alınan motosiklet, Camiatik Mahallesi Menekşe Sokak üzerinde, park edildikten yaklaşık 5 dakika sonra kaşla göz arasında evin önünden çalındı.

Olayla ilgili konuşan Y.K’nin oğlu E.K, “İşten çıktım eve girdim. Motosiklet, evin önünde park halindeydi. 5 dakika sonra annem çöpleri dökmeye çıktığında motosikletin yerinde olmadığını görmüş.

“MOTORU GERİ GETİRİRSE ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ”

Duyunca şoke oldum. Hemen karakola gidip şikayetçi olduk. 1 hafta önce 5 bin liraya almıştık. Alnımızın teriyle çalışıp da aldığımız motorun çalınması beni çok üzdü. Çalan şahıs, eğer pişman olup da motoru geri getirirse şikayetçi olmayacağız.” dedi.

Şikayet üzerine polis tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.