Süleymanpaşa ilçesinde denizin dibinde hayalet ağ temizliği yapan dalgıç ekiplerinin çıkardığı market arabası, görenleri şaşırttı.

Tekirdağ'da'ın Süleymanpaşa ilçesindeki dalgıç ekipleri, denizin dibinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

MARKET ARABASI ÇIKTI

Soğuk suya dalan dalgıçlar hayalet ağları tek tek toplarken, denizden çıkan market arabası görenleri şaşırttı.

Tekirdağ'da, denizden market arabası çıktı ViDEO

ATIKLAR SERGİLENDİ

Sahil dolgu alanında toplanan atıklar daha sonra sergilendi.

Sergiyi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal’ın yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar gezdi.

"BU SENE YAPTIĞIMIZ 6'NCI FAALİYET"

Vali Yıldırım, “Marmara Denizi’nin dibinde pek çok hayalet ağ var. Profesyonel balıkçılık yapan arkadaşlarımızın ağları zaman zaman kazayla da olsa denizde kalıyor. Bunlar deniz dibi canlılarına, deniz dibi bitkilere ciddi anlamda zarar veriyor. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Bu sene bizim yaptığımız altıncı faaliyet. Emniyetimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz de bu konuda bize oldukça yardımcı oluyorlar.





"ÇÖPLERİ VATANDAŞIMIZ ATIYOR"

Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlık bekliyoruz. Yani bunlar kendi kendine oluşan işler değildir. Deniz kendi kendine çöp oluşturmuyor. Hadi ağları balıkçılık yapanların kaza sonucu düşürdükleri ağlar olduğunu düşünsek bile, ki onları da temizlemeye gayret gösteriyoruz, ama çöpleri de vatandaşlarımız atıyor. Vatandaşlarımızın çöpleri atmamaları gerekiyor. Bunu herkese söylüyorum. Başka yerden atılan çöpler, akıntılarla gelip sahillerimizi kirletiyor.” ifadelerini kullandı.













