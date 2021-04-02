Tekirdağ'da, otoyol inşaatına giren araç takla attı

Tekirdağ-Çanakkale sınırında yolunu kaybeden sürücü, inşaat halindeki Malkara-Çanakkale otoyoluna girdi. Kapalı yolda kum öbeğine çarparak, taklalar atan araçta 2 kişi yaralandı.

İstanbul’u batıya ve güneye bağlayacak inşaat halindeki Malkara - Çanakkale Otoyolu üzerinde, iş görüşmesi için yola çıkan Soner Pehlivan (34) yönetimindeki hafif ticari araç, Malkara - Gelibolu yolunda Malkara’nın Çimendere Mahallesi’nden Çanakkale’nin Çokal köyü istikametine seyrederken, yolunu kaybetti.

KUM YIĞININA ÇARPIP TAKLA ATTI

Yanlışlıkla inşaatına devam edilen kapalı durumdaki Malkara - Çanakkale Otoyolu çalışma alanına giren araç, birkaç kilometre sonra kum öbeğine çarparak taklalar attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Pehlivan ve araçta yolcu olarak bulunan Sefer Yiğit (63) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Gelibolu Evreşe Jandarma Komutanlığı tarafından kazayla ilgili incelemeler sürüyor.