Tekirdağ'da sokak köpeği kazaya neden oldu

Tekirdağ'da sokak köpeği kazaya neden oldu

Ergene'de yola atlayan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücü, tarlaya uçan aracının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Mustafa Ertemel idaresindeki otomobil, bir anda yola fırlayan sokak köpeği nedeniyle çarpmamak için manevra yaptı.

Sağanak yağışın etkili olduğu kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, tarlaya savruldu.

Aracın başında ağladı

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mustafa Ertemel, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında ağladı.

"Önüme köpek çıktı"

İHA'ya kaza anını anlatan sürücü Ertemel, “Önüme bir anda köpek çıktı. Ona çarpmayayım derken direksiyonu kırdım. Zaten sonrasında araba kendinden geçti ve zapt edemedim.” diye konuştu.

Köpeğin neden olduğu kaza ağlattı VİDEO

















