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    Tekirdağ'da sokak köpeği kazaya neden oldu

    Ergene'de yola atlayan sokak köpeğine çarpmamak için manevra yapan sürücü, tarlaya uçan aracının ardından gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 08:41
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 08:44
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    Tekirdağ'da sokak köpeği kazaya neden oldu

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Mustafa Ertemel idaresindeki otomobil, bir anda yola fırlayan sokak köpeği nedeniyle çarpmamak için manevra yaptı.

    Sağanak yağışın etkili olduğu kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, tarlaya savruldu.

    Aracın başında ağladı

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mustafa Ertemel, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında ağladı.

    Tekirdağ da sokak köpeği kazaya neden oldu #1

    "Önüme köpek çıktı"

    İHA'ya kaza anını anlatan sürücü Ertemel, “Önüme bir anda köpek çıktı. Ona çarpmayayım derken direksiyonu kırdım. Zaten sonrasında araba kendinden geçti ve zapt edemedim.” diye konuştu.

    Köpeğin neden olduğu kaza ağlattı VİDEO

    Tekirdağ da sokak köpeği kazaya neden oldu #2

    Tekirdağ da sokak köpeği kazaya neden oldu #3

    Tekirdağ da sokak köpeği kazaya neden oldu #4

    Tekirdağ da sokak köpeği kazaya neden oldu #5

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