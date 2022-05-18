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    Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını bacağından yaraladı

    Tartıştığı arkadaşına bıçaklı saldıran şahıs polis ekiplerince yakalanırken bacağından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
    • 18.05.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 09:30
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    Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını bacağından yaraladı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Şeyh Sinan Mahallesi’nde bir parkta karşılaşan 16 yaşındaki G.U., tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı.

    iHA'nın haberine göre; G.U ile aynı yaşlardaki arkadaşı M.E.Y. tartışma yaşadı. İkili arasında büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

    Bacağından bıçaklandı

    Arkadaşının bıçaklı saldırısına uğrayan G.U. aldığı tek darbeyle bacağından yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan G.U. tedavisinin ardından taburcu edildi.

    Tekirdağ'da tartıştığı arkadaşını bacağından yaraladı VİDEO

    Arkadaşı gözaltına alındı

    Şüpheli M.E.Y., Asayiş ekibi tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

    Tekirdağ da tartıştığı arkadaşını bacağından yaraladı #1

    Tekirdağ da tartıştığı arkadaşını bacağından yaraladı #2


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