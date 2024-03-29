Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı yayanın ayağı kırıldı Çorlu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadının ayağı kırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

İHA

Yaya geçitlerinde yayaya öncelik kuralı, Türkiye genelinde uygulama ve eğitimlerle halka kalıcı şekilde benimsetilmeye çalışılıyor...

Tüm çabalara rağmen kurala uymayan sürücüler ise yayaların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Yaşan kazalara bir yenisi daha eklendi.

Yaya geçidinde kadına çarptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine Alipaşa Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Bulvarı istikametine seyreden B.G. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçen M.B.Ş. isimli kadına çarptı.

Tedavi altına alındı

Kaza sonrası yaralanan yayanın ayağı kırıldı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)