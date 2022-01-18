TEM Otoyolu üzerinde, tartıştığı kadın sürücüye hakaret edip önünü keserek trafiği tehlikeye düşüren taksi sürücüsünün o anları, kameraya yansıdı.

İstanbul’da, dün saat 16.0o sıralarında, TEM Otoyolu Hasdal-Okmeydanı bağlantı yolu Ankara istikametinde iddiaya göre, emniyet şeridinde ilerleyen 34 TGY 11 plakalı taksinin şoförü, bir anlık hamleyle orta şeritte ilerleyen Deniz P. (32)'nin kullandığı otomobilin önüne geçti.

Deniz P., taksiciye çarpmamak için aniden frene basınca, aracının kontrolünü kaybetti.

Kontrolü sağladıktan sonra kornaya basıp camını açan Deniz P. taksiciye, "İkimizi de öldürecektin dikkat etsene.” dedi. Deniz P., bu sözlerin ardından taksi şoförünün hakaretlerine maruz kaldı.

ÖNÜNE GEÇİP ANİ FRENLER YAPTI

Hakaretlere rağmen Deniz P., camı kapatıp yoluna devam etmek istedi. Tacizini sürdüren taksi şoförü, otomobilin önüne geçip ani frenler yaptı.

TEM’de taksi şoföründen, tartıştığı kadın sürücüye tehdit ve taciz ViDEO

DİĞER SÜRÜCÜLERDEN YARDIM İSTEDİ

Deniz P. camı açıp diğer sürücülerden yardım istedi. Seyir halinde olan diğer sürücüler, taksiciye kornaya basarak tepki gösterdi.

KAMERAYA YANSIDI

Deniz P. ise o anların bir kısmını cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Diğer sürücülerin de kornaya basmasının ardından taksici olay yerinden uzaklaştı.

“SİNKAFLI VE KADINLIĞIMA DAİR HAKARETLER İŞİTTİM"

Yaşadıklarını anlatan Deniz P., şu ifadeleri kullandı:

“Bakırköy'den Maslak yönüne doğru seyir halindeydim. Bir taksici sağda emniyet şeridinden gidiyordu. Yolcularıyla birlikteydi. Emniyet şeridinden bir anda orta şeride geçti. Otobanda olduğumuz için hızım yüksekti. Aniden frene bastım, arabanın dengesi bozuldu. Arabamın kontrolünü sağladıktan sonra, camı açtım kornaya bastım, taksiciyi uyardım 'İkimizi de öldürecektin' dedim. Bunu dememle beraber aracının içinde yolcu olmasına rağmen sinkaflı ve kadınlığıma dair hakaretler işittim. Bu hakaretler için cinsel taciz boyutunda sinkaflı laflar diyebilirim.

“ÇOK KORKMUŞ DURUMDAYDIM”

Bunun üzerine camı kapattım çünkü çok korkmuş durumdaydım. Ben yanından uzaklaştım. Benim önüme geçti, sol şeritte önümde frene basarak aniden durdu. Bana kaza yaptırmaya çalıştı. Orta şeride geçiyorum o da önüme geçiyor, sağ şeride kaçıyorum, oraya geliyor. Otobanda olduğumuz için duramadım.

“DEFALARCA KAZA ATLATTIK”

Kilometrelerce beni arkasına alarak sürükledi resmen. Defalarca kaza atlattık. En sonunda videoya aldım. Yarım saat kadar devam etti bu hareketine. Yarım saat boyunca önümü kesti. 2016'da aynı şekilde bir şoför böyle bir aileyi sıkıştırmıştı orada ailenin ölümüne sebebiyet vermişti.

“TAKSİCİ TERÖRÜ DİYE BİR GERÇEK VAR”

Suç duyurusunda bulunmak için hazırlanıyorum. Taksici terörü diye bir gerçek var. İstanbul'da ve bu engellenemiyor. Kadınlar taciz ediliyor, yolcu almıyorlar. Şu an bende bu terörün kurbanı oldum. O kadar korktum ki camı açıp başka şoförlere, ’Ne olur durdurun, ne olur yardım edin' diyerek çığlık atarak defalarca bağırdım ama kimse duramadı. İnsanlar korna çalarak taksiciye tepki gösterdiler. Hiçbir şey yapamadım, sadece dua ettim.”