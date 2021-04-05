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    THY uçağına bomba ihbarı yapıldı

    THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcular ve uçuş ekibinin tahliye edildiği, ihbarın da asılsız çıktığını açıkladı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 07:20
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    THY uçağına bomba ihbarı yapıldı

    Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

    Konuyla ilgili açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “ASILSIZ İHBAR”

    "TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."

    THY uçağına bomba ihbarı yapıldı #1

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