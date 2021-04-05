THY uçağına bomba ihbarı yapıldı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcular ve uçuş ekibinin tahliye edildiği, ihbarın da asılsız çıktığını açıkladı.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“ASILSIZ İHBAR”

"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."