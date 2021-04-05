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THY uçağına bomba ihbarı yapıldı
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yolcular ve uçuş ekibinin tahliye edildiği, ihbarın da asılsız çıktığını açıkladı.
- DHA
- 05.04.2021 - 07:20
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Varşova seferini yapan yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.
Konuyla ilgili açıklama THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’den geldi. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“ASILSIZ İHBAR”
"TK1765 sayılı İstanbul - Varşova seferimize bomba ihbarı yapılmıştır. Varşova'ya inişi sonrasında uçağımız güvenli bölgeye alınmış, yolcularımız ve uçuş ekibimiz tahliye edilmiştir. Gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır."