Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi

Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi.

Tokat'ın Niksar ilçesi, Çimenözü Köyü, Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulunda kalan 137 öğrenciden 50’si gece saatlerinde rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle öğrenciler ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Lahmacun, ayran ve salata yediler

Öğrencilerin akşam yemeğinde lahmacun, salata ve ayrandan oluşan menüden yedikleri öğrenildi. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

Vali yardımcısı, öğrencileri ziyaret etti

İHA'nın haberine göre; Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Devlet Hastanesinde öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Çelik, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade altında tutulacaklarını söyledi.