Petrol
86.72
-0.29%
Euro
19.4617
0.33%
Dolar
18.6331
0.01%
Altın
1.064
0.38%
Borsa
4978
0.00%
Bitcoin
324.145
1.60%
BTXN Coin
5.58
-0.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi

    Niksar ilçesinde yatılı bölge okulunda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 50 öğrenci hastaneye sevk edildi.
    • 01.12.2022 - 06:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi

    Tokat'ın Niksar ilçesi, Çimenözü Köyü, Aysel Nadide Başar Yatılı Bölge Okulunda kalan 137 öğrenciden 50’si gece saatlerinde rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle öğrenciler ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine sevk edildi.

    Lahmacun, ayran ve salata yediler

    Öğrencilerin akşam yemeğinde lahmacun, salata ve ayrandan oluşan menüden yedikleri öğrenildi. Tokat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri yemeklerden numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

    Tokat ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi #1

    Vali yardımcısı, öğrencileri ziyaret etti

    İHA'nın haberine göre; Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Devlet Hastanesinde öğrencileri ziyaret ederek sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı. Çelik, öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, müşahade altında tutulacaklarını söyledi.

    Tokat ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi #2

    Tokat ta 50 öğrenci gıdadan zehirlendi #3


    'Her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik'
    Gündem

    'Her öğrencimizi yurtlara yerleştirdik'

    Ankara’da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti
    İç Haber

    Ankara’da bariyerlere çarpan moto kurye hayatını kaybetti

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir