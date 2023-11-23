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Tokat'ta ağabeyi öldürülen gencin intikamı! Çarpıp kaçtı ama yakalandı

Tokat'ta ağabeyi öldürülen gencin intikamı! Çarpıp kaçtı ama yakalandı Turhal ilçesinde ağabeyi Serhat Unutmaz'ı av tüfeği ile vurarak öldüren Musa Şahin'in ağabeyine otomobili ile çarparak kaçan 17 yaşındaki Z.U.'yu özel ekip yakaladı.