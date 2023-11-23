Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kızkayası köyünde kız kaçırma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 22 yaşındaki Serhat Unutmaz, 40 yaşındaki Musa Şahin tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.
Musa Şahin, olayın ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Görülen davada da 10 yıl hapis cezası aldı. Olayın ardından Şahin Ailesi, Kızkayası köyünü terk ederek Kahramanmaraş’a yerleşti. Aile, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden Turhal’a döndü.
Katilin ağabeyine çarptı
Serhat Unutmaz’ın kardeşi Z.U., 10 Kasım günü ağabeyini öldüren Musa Şahin'in ağabeyi 41 yaşındaki Erdal Şahin’e otomobille çarparak yaraladı.
Çarptıktan sonra yanındaki araçtan inen Z.U., Şahin'e tüfek doğrultup tekme attı. Bu sırada baba Ayhan Unutmaz, oğlunun elinden tüfeği aldı. Z.U., olay yerinden kaçarken de yerde yatan Erdal Şahin’e tekrar çarptı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Yaralanan Erdal Şahin, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şahin'in tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
10 gün arazide saklandı
Z.U.’nun yakalanması için Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Turhal merkezdeki KGYS kameralarını inceleyen ekip. Z.U.’nun ilçeye bağlı Kızkayası köyü istikametine gittiği belirledi.
Çalışmalarını köyün çevresinde genişleten ekipler, şüpheliyi 20 Kasım günü saat 22.00 sıralarında yakalayarak gözaltına aldı.
10 gün boyunca köyün çevresindeki arazilerde sakladığı tespit edilen Z.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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