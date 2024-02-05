Tokat'ta heyelan: 4 ev yerle bir oldu! Gözyaşlarıyla izlediler Niksar ilçesi Günebakan köyünde yaşanan heyelan felaketi nedeniyle 4 ev ve bir cami yerle bir olurken, vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

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İHA

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen heyelan, hayatı olumsuz etkiledi.

Heyelan nedeniyle 4 ev ve bir cami yerle bir olurken, vatandaşlar ise köylerini gözyaşlarıyla izledi.

Heyelandan sonra korkan bazı köylüler, evlerini boşaltmaya devam ediyor.

Yol 20 metre çöktü

Heyelan nedeniyle oluşan yıkım köy halkını derin üzüntüye boğarken yetkililer, olay yerine yardım ve destek göndermek için harekete geçti.

Köydeki acil durumla baş etme çalışmaları sürerken vatandaşlar, köylerinin son halini ağlayarak izliyor. Bazı vatandaşlar ise evlerindeki eşyaları ve kış için hazırladıkları odunları toplamaya devam ediyor.

Yaşanan olay nedeniyle köy merkezindeki yolda, 20 metre çöküntü oluştu. Yıkılan evlerin görüntüleri korku film sahnelerini aratmıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)