Euro
15.4886
1.78%
Dolar
13.7061
1.6%
Altın
787.25
1.66%
Borsa
1.992
0.56%
Bitcoin
696.387
-1.97%
BTXN Coin
45.19
-3.31%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı

    Reşadiye’de evine gitmekte olan 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından kovalandı. Kaldırımda düşen kız çocuğu, vatandaşların müdahalesi ile olayı yara almadan atlattı.
    • DHA
    • 08.12.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı

    Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Erkan Yiğit Caddesi'nde, 6 Aralık akşamı evine giden 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından kovalanmaya başladı.

    Caddede dolaşan 3 sokak köpeği, bir anda saldırınca, kız çocuğu kurtulabilmek için bütün gücüyle kaçmaya çalıştı. Ertuğrul, dengesini kaybedince kaldırıma düştü.

    VATANDAŞLAR KÖPEKLERİ KOVALADI

    Olayı gören çevredeki vatandaşlar, duruma müdahale etti. Köpekleri kovalayan vatandaşlar, kız çocuğunun yardımına koştu.

    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı ViDEO

    KAMERAYA YANSIDI

    Sude Ceylan Ertuğrul, olayı yara almadan atlattı.

    Yaşanan anlar, saniye saniye cadde üzerindeki bir ekmek fırının güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı #1

    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı #2

    Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir