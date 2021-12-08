- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı
Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı
Reşadiye’de evine gitmekte olan 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından kovalandı. Kaldırımda düşen kız çocuğu, vatandaşların müdahalesi ile olayı yara almadan atlattı.
- DHA
- 08.12.2021 - 13:52
- Güncelleme : 08.12.2021 - 14:36
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Erkan Yiğit Caddesi'nde, 6 Aralık akşamı evine giden 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından kovalanmaya başladı.
Caddede dolaşan 3 sokak köpeği, bir anda saldırınca, kız çocuğu kurtulabilmek için bütün gücüyle kaçmaya çalıştı. Ertuğrul, dengesini kaybedince kaldırıma düştü.
VATANDAŞLAR KÖPEKLERİ KOVALADI
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, duruma müdahale etti. Köpekleri kovalayan vatandaşlar, kız çocuğunun yardımına koştu.
Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı ViDEO
KAMERAYA YANSIDI
Sude Ceylan Ertuğrul, olayı yara almadan atlattı.
Yaşanan anlar, saniye saniye cadde üzerindeki bir ekmek fırının güvenlik kamerasına yansıdı.