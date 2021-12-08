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Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı

Tokat’ta sokak köpekleri, kız çocuğunu kovaladı

Reşadiye’de evine gitmekte olan 14 yaşındaki Sude Ceylin Ertuğrul, sokak köpekleri tarafından kovalandı. Kaldırımda düşen kız çocuğu, vatandaşların müdahalesi ile olayı yara almadan atlattı.