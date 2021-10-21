Trabzon’da, balık satan yeğeninin tezgahını testere ile parçaladı

Ortahisar ilçesi Soğuksu Mahallesinde M.B. isimli şahıs, yeğeninin evinin önünde balık satmasını engellemek için elektrikli testere ile tezgahı parçaladı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi’nde M.B. isimli bir şahıs, evinin önünde hamsi satan yeğeni Berat Berk Boz’un tezgahını motorlu testere ile parçaladı.

Amcası M.B. ile babasının arasında küslük olduğunu, bu nedenle amcasının evin önünde balık satmasını istemediğini belirten Berat Berk Boz, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydetti.

“GELMEDEN ÖNCE BENİ TEHDİT ETTİ”

Olaya yönelik açıklama yapan Boz, şu ifadeleri kullandı:

“Burası babaannemin. Videodaki amcam, babamla arasında küslük olduğu için beni de burada istemiyor. O sebepten ötürü burayı parçalıyor. Buraya gelmeden önce beni WhatsApp üzerinden tehdit etmişti. Polise şikayet ettim.

“ZABITA İZNİM VAR HER ŞEYİM TAMAM”

Babaannemi görmeye gittim peşimden geldi, kapının önünde bana ’Tezgahı buraya koyamazsın’ dedi. Ben de kendisine ’Zabıtadan iznim var her şeyim tamam’ dedim. O sadece ’Burası benim’ diyerek tezgâhıma saldırıyor.





“O SIRADA MÜŞTERİM DE VARDI”

Elinde testere vardı ben de kendisine yaklaşamadım. Testere ile gelince ben de kendisine karşılık vermeden videoya aldım. Elektrikli testere ile tezgahımı kesmeye başlayınca ben de başka tarafa doğru kaçtım. O sırada müşterim de vardı kimse yaklaşamadı dolayısıyla kimse üzerine gidemedi. Ben hep alttan aldım haklılığımı savundum. Videoya çektim malıma zarar verdiğini söyledim."