Trabzon'da, bekçiyi ısıran köpek 'saldırgan değil' raporuyla serbest bırakıldı

Bekçilerle gençler arasında çıkan kavgada komut verilen köpek, bekçinin bacağını ısırdı. Barınağa yerleştirilen köpek, hazırlanan raporun ardından özgür bırakıldı.

Trabzon'da 13 Ağustos gecesi yaşanan kavgayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gece devriyesine çıkan 4 bekçi, sokakta oturan 3 genç ile 'laf atma' nedeniyle tartışma yaşadı.

Tansiyonun artmasıyla kavgaya dönüşen olayda, çevredeki cins köpek, biber gazı sıkan bekçinin bacağını ısırdı.

Giderek büyüyen olaya ekip takviyesi yapıldı.

Köpeğin silah olarak kullanıldığı iddia edildi

3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alınırken, sokak köpeği de götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine bağlandı.

Bekçilerin ifadesinde, 3 gencin köpeğe komut vererek silah olarak kullandığı belirtildi.

Barınağa yerleştirildi

2 gün gözlem altında bekletilen köpek daha sonra barınağa yerleştirildi. Şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Trabzon'da, bekçiyi ısıran köpek gözaltına alındı VİDEO

Olaya karışan gençler sahiplendi

Barınakta 20 gün tutulan köpeğe veterinerler tarafından 'Sarıkız' ismi verildi.

Yetkililer tarafınsan 2saldırgan değil' raporu verilen köpek, bekçilerle tartışan gençlerden Doğukan Ç. ve ikiz kardeşi Emirhan Ç., tarafından barınakta zayıfladığını iddiasıyla sahiplenildi ve özel bakıma alındı.

"Zarar gören taraf hayvanlar oluyor"

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, “Köpek 20 gün barınakta hapis yattı. İnsanlar kendi aralarındaki sorunlara hiçbir zaman hayvanları alet etmesinler. Kendi aralarında çözmeye uğraşsınlar. Bu kez boşuna zarar gören taraf hayvanlar oluyor. Tıpkı bu olayda olduğu gibi” dedi.

"Boşu boşuna 20 gün barınakta kaldı"

‘Sarıkız’ isimli köpeğin barınakta kaldığı sürede zayıfladığını öne süren Kurban, “Bu hayvan boşu boşuna 20 gün barınakta kaldı ve burada çok zayıfladı. Çocuklar onu özel mamalarla beslemeye çalışıyorlar. Hayvan boşu boşuna bulunduğu ortamdan ayrıldı, psikolojisi bozuldu. Serbest gezen bir köpeği 2 gün bağlı tutmak başlı başına bir travmadır ardından barınağa gitmek de bir travmadır. Eğer bu durumda onu sahiplenmek isteyen veya bakan gençler sahiplendirilmesini isterlerse ona yuva aramak isteriz” diye konuştu.

"Şu anda özgür ama hala travması devam ediyor"

DHA'nın aktarımına göre; Kurban, yetkililere köpeğin saldırgan olmadığını anlattıklarını belirterek, “Biz hayvanın saldırgan olmadığını, sakin olduğunu söylüyorduk. Tarım İlçe Müdürlüğü’nden gelen veteriner, bu köpeğin kuduz olmadığını ve ayrıca sakin olduğunu söyleyerek tutanak tuttu. Zaten köpek bu tutanağa göre çıkabildi. Şu anda özgür ama hala travması devam ediyor. İnşallah kısa sürede toparlar, atlatır. Biz de elimizden gelen desteği vermek için her zaman hazırız” dedi.





































