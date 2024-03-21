Trabzonlu avukatlardan, tutuklanan taraftarlar için protesto

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Akyazı Stadyumu'nda konuk etti.
Müsabakayı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. Maç sonrasında ise olaylar patlak verdi.
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takımı, orta sahada galibiyeti kutlamak için toplandı.
Ancak bu sırada sahaya inen bazı taraftarlar, sarı-lacivertli oyunculara saldırdı.
Orta saha bir anda karıştı ve arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Fenerbahçe takımı, güçlükle tünele ilerleyerek sahadan ayrıldı.
Trabzonlu avukatlardan sessiz protesto
Trabzon Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.
Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar, ardından alkışlar eşliğinde ayrıldı.
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