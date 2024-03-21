Trabzonlu avukatlardan, tutuklanan taraftarlar için protesto
İHA

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Akyazı Stadyumu'nda konuk etti.

Müsabakayı Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı. Maç sonrasında ise olaylar patlak verdi.

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte Fenerbahçe takımı, orta sahada galibiyeti kutlamak için toplandı.

Ancak bu sırada sahaya inen bazı taraftarlar, sarı-lacivertli oyunculara saldırdı.

Orta saha bir anda karıştı ve arbede yaşandı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle Fenerbahçe takımı, güçlükle tünele ilerleyerek sahadan ayrıldı.

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Trabzonlu avukatlardan sessiz protesto

Trabzon Adalet Sarayı önüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bırakan 61 avukat, çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın dün tutuklanması kararının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın önderliğinde sessizce bir süre adliye binası önünde bekleyen avukatlar, ardından alkışlar eşliğinde ayrıldı.

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Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)