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Trabzonlu avukatlardan, tutuklanan taraftarlar için protesto

Trabzonlu avukatlardan, tutuklanan taraftarlar için protesto Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya gelen Trabzon Barosu üyesi bir avukat grubu, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren ve olaylara karıştığı iddia edilen 5 Trabzonspor taraftarının tutuklanmasıyla ilgili sessiz bir protesto düzenledi.