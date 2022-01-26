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- Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada
Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada
Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışında üşüyen bir sokak kedisi, ısınmak için köpeğe sığındı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.01.2022 - 13:12
- Güncelleme : 26.01.2022 - 13:14
Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Yaşanan olumsuzluklardan yalnız insanlar değil, sokak hayvanları da nasibini aldı. Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu.
YALAYARAK ISITMAYA ÇALIŞTI
İsmail Yoleri isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kedinin önce yavaş yavaş köpeğe sokulduğu görüldü. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek, daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korudu.
Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada