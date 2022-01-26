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    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada

    Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışında üşüyen bir sokak kedisi, ısınmak için köpeğe sığındı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 13:14
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    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada

    Tunceli’de devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

    Yaşanan olumsuzluklardan yalnız insanlar değil, sokak hayvanları da nasibini aldı. Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle üşüyen bir yavru kedi, çareyi dişi bir sokak köpeğine sığınmakta buldu.

    YALAYARAK ISITMAYA ÇALIŞTI

    İsmail Yoleri isimli vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, kedinin önce yavaş yavaş köpeğe sokulduğu görüldü. Önce kediyi yalayarak ısıtmaya çalışan köpek, daha sonra kediyi kucağına alarak kar yağışından korudu.

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada 

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #1

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #2

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #3

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #4

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #5

    Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada #6


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