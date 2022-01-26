Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada

Tunceli’de, üşüyen kedinin köpeğe sığındığı anlar kamerada

Pülümür ilçesinde etkili olan kar yağışında üşüyen bir sokak kedisi, ısınmak için köpeğe sığındı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.