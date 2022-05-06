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- Tuzla tersanesindeki gemide patlama: 4 yaralı
Tuzla tersanesindeki gemide patlama: 4 yaralı
Tersanede yaşanan patlamada karbonmonoksit gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 11:07
- Güncelleme : 06.05.2022 - 12:04
Tuzla'nın Aydıntepe Mahallesi'ndeki Ada Tersanesinde bulunan gemide, karbondioksit sızıntısı yaşandı.
Saat 10.50 sularında bakım onarım çalışmasının gerçekleştiği Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümündeki tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu.
4 işçi yaralandı
İHA'nın aktarımına göre, sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı.
İhbar üzerine patlamanın yaşandığı tersaneye ihbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde çalışma devam ediyor
Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.