Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 145 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna'ya yapılan saldırılarda 145 çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın saldırıları sonucu Ukrayna Başsavcılığı, 24 Şubat’tan bu yana 145 çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti.

24 Şubat tarihinde başlayan Rusya-Ukrayna savaşında 1 ay geride bırakıldı.

Rus ordusu, Kiev’e bağlı bazı kentler de dahil birçok Ukrayna kentine saldırılar düzenliyor.

Kentteki siviller, bombardımanlara mağruz kalırken, can kayıpları da veriliyor.

Ukrayna Başsavcılığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

145 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamaya göre, saldırıların başladığı tarihten itibaren 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun ise yaralandığı belirtildi.

Rus birliklerinin sivil alt yapı ve yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 790 eğitim kurumunun hedef alındığı, bunlardan 75’inin tamamen yıkıldığı ifade edildi.





