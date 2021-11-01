Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı konvoya ceza

Düğün konvoyunda Tantavi Tüneli'ni kapatıp makas atan 9 sorumsuz sürücüye, toplam 6 bin 897 lira para cezası uygulandı.

Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Ümraniye'de bir araya gelen düğün konvoyu, Tantavi Tüneli'ni kapatarak yollarda makas atmıştı.

O anlar ise sorumsuz sürücülerin sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

Görüntüler İstanbul polisini harekete geçirdi.

9 SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI

Polis; 34 ZA 5146 plakalı araç sürücüsü İsmail Ç., 34 MAK 82 plakalı araç sürücüsü Okancan Y., 41 RR 433 plakalı araç sürücüsü Yunus Emre A. ve 34 NY 2764 plakalı araç sürücüsü Mert Ö.'yü tespit etti. İsmail Ç.'ye "abart egzoz"dan 1339 lira, "makas atmak"tan 1339 lira ve "Taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira olmak üzere, toplam 2 bin 822 lira cezai işlem uygulandı. Yunus Emre A.'ye "abart egzoz"tan 1339 lira, "taşıt yolu üzerinde duraklamak"tan 144 lira olmak üzere, toplam 1483 lira ceza kesildi. Mert Ö.'ye de "taşıt yolu üzerinde duraklamak"tan 144 lira, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek" ten 144 lira olmak üzere toplam 288 lira cezai işlem uygulandı.

Okancan Y. ise "taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira, "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve Yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak"tan 144 lira olmak üzere toplam 288 lira ceza kesildi. Ayrıca konvoy esnasında trafik akışını engelledikleri ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullandıkları tespit edilen 34 JOP 97, 34 TB 156, 34 DVP 120, 34 PC 2604 ve 34 E 3666 plakalı araçların sürücülerine de "taşıt yolu üzerinde duraklamak" tan 144 lira, "Aracını diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek"ten 144 lira ve "Saygısız ve tedbirsizce araç kullanmak"tan 144 lira olmak üzere, 432'şer lira cezai işlem uygulandı.

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