Üsküdar'da kiracısını silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı

Kiracısı Y.Z.Ö.'nün evinin camlarını kırıp evden çıkması için ölümle tehdit eden silahlı ev sahibi Ü.Ç., evin camlarını kırarken suçüstü yakalandı.

Ev sahibi kiracı tartışmalarına bir yenisi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz cumartesi, Barbaros Mahallesi Bahar Sitesi’nde kiracı olan Yusuf Ziya Ö’nün ikamet ettiği konut, Ü.Ç. isimli bir şahsa satıldı.

Yusuf Ziya Ö.’den okullar kapandıktan sonra evi boşaltmasını söyleyen Ü.Ç. iddiaya göre, gece geç saatlerde evi izlemeye başladı.

Küfretti, silah doğrulttu

Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu.

İHA’nın haberine göre; Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca, Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Y.Z.Ö. kapıyı itip Ü.Ç.’ye vurdu.

“Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın”

Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak “Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz. Ben size temmuza kadar evi boşaltın dedim.” dedi.

Evde bulunanları rehin alan Ü.Ç. “Sizi öldüreceğim üç gün içinde evi boşaltın” diye tehditler savurdu. Silahı Y.Z.Ö.’ye doğrultan Ü.Ç., “Seni öldüreyim mi?” dedi. Y.Z.Ö.’ye, “Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!” dedikten sonra silahı kiracısının bacağına doğrultarak, “Seni bacağından vuracağım.” ifadelerini kullandı.

Polis suçüstü yakaladı

Y.Z.Ö. ve misafirleri, Ü.Ç.’nin yeniden gelmesinden korkarak çatı katına çıktı. Durum polise bildirildi. Geri dönüp tekrar eve girmeye çalışan Ü.Ç., silah kabzası ile camları kırdı.

Tutuklandı

O esnada gelen polis ekipleri, Ü.Ç.’yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ü.Ç., sevk edildiği adliyede silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Ü.Ç.’nin olay günü evi basmaya gelirken 2 araca çarptığı da güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edildi.