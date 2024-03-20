Van’da 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

İHA
Van'da vatandaşların kar yağışıyla mücadelesi sürüyor.
Aralıksız yağan kar yağışı kenti beyaza bürürken, birçok bölgenin ise yolu kapandı.
Ekipler çalışıyor
Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray’da 45, Başkale’de 65, Çatak’ta 100, Çaldıran’da 9, Erciş’te 1, Edremit’te 1, Gevaş’ta 18, Gürpınar’da 145, Muradiye’de 15, İpekyolu’nda 3, Saray 12 ve Tuşba ilçesinde ise 32 olmak üzere toplam 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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