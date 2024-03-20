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Van’da 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van’da 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, ekipler ise yolları açmak için aralıksız çalışıyor.