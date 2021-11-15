Van'da polis, 17 Afganistanlı kaçak göçmeni yakaladı

Yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen 17 kaçak göçmen yakalanarak Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kaçakçılıkla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ülke genelinde göçmen kaçakçılığına ilişkin yapılan denetim ve faaliyetler sürüyor.

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti' yapan kişilere yönelik çalışmaları devam ederken, İpekyolu ilçesinde faaliyet olmayan bir iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarı alındı.

17 AFGANİSTANLI GÖÇMEN YAKALANDI

İhbar üzerine ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Baskında, iş yerinde yurda kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalanırken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Kaçak göçmenler emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ön Kabul Merkezi'ne gönderilirken, gözaltındaki şüphelinin emniyet müdürlüğündeki sorgusu ise devam ediyor.





