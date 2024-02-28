Yalova'da alevler içinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova'da korkunç cinayet...
26 Şubat tarihinde 2 katlı binada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken evin içinde kalan 65 yaşındaki Ahmet Anıl'ın öldüğünü belirledi.
Otopsiye gönderildi
Yangın sonrası evde, olay yeri inceleme ekipleri ve savcı inceleme yaptı.
Yapılan incelemelerin ardından Anıl’ın cenazesi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Suçunu itiraf etti
Olay sonrası polise giderek teslim olan 19 yaşındaki L.Ç, işlediği cinayeti de itiraf etti.
Zanlının, Anıl'ın evine misafir olarak gittiği ve burada bir konu üzerine tartıştığı öğrenildi.
Önce öldürüp sonra evini yaktı
L.Ç, polis ekiplerine verdiği ifadesinde cinayeti Ahmet Anıl’ın boğazını sıkarak işlediğini, daha sonra evi ateşe vererek bölgeden uzaklaştığını söyledi.
Tutuklandı
Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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