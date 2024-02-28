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Yalova'da alevler içinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yalova'da alevler içinde ölü bulunmuştu: Cinayete kurban gittiği ortaya çıktı 2 katlı binada çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken 19 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdüğünü itiraf etti.