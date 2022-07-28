Yalova'da köpeği ezen yabancı uyruklu ehliyetsiz çıktı

Şirket kamyonetiyle yolunu değiştirerek, yerde yatan köpeği ezen yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edildi. Sürücünün ehliyetinin olmadığı saptandı.

Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde yabancı uyruklu Abdulhamid Halaf (22), kullandığı 34 RJ 9332 plakalı aracı ile seyir halindeyken yol kenarındaki akaryakıt istasyonunda pompaların yakınında, gölgede yatan sokak köpeğini gördü.

Bir anda şerit değiştiren Halaf, kamyonetini köpeğin üzerine sürerek yaralayıp, kaçtı.

Sürücünün şerit değiştirip köpeği ezme anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezayı kesip, serbest bıraktılar

İstasyon çalışanları, köpeği hemen yakındaki veteriner kliniğine götürdü.

Patilerinde kırıklar bulunan köpeğin ameliyat edilmesi planlanırken, jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.

'Hayvan Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan 2 bin 40 TL ceza kesilen sürücü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yalova'da sürücü köpeği ezmek için şerit değiştirdi VİDEO

Ehliyetsiz çıktı

Başlatılan soruşturma kapsamında Halaf, 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

DHA’nın haberine göre Halaf'a, ehliyetsiz araç kullandığı için 3 bin 674 TL, çalıştığı şirkete de 'ehliyetsiz araç kullandırmak' suçundan 3 bin 674 TL para cezası uygulandı.