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    Yozgat'ta evlilik vaadi ile 131 bin TL dolandırdılar

    Yabancı uyruklu kadının evlilik yalanına inan Ü.S., başlık parası beraberindeki talepleri karşıladıktan sonra kadın köyden kaçtı. Ü.S'yi 131 bin TL dolandıran şahıslar yakalandı.
    • 05.12.2022 - 16:10
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:15
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    Yozgat'ta evlilik vaadi ile 131 bin TL dolandırdılar

    Yozgat’ın Aydıncık ilçesine bağlı Dereçiftlik köyünde ikamet eden Ü.S., Ankara’da evlilik için irtibata geçtiği yabancı uyruklu kadını, kardeşi ile birlikte köyüne getirdi.

    Evlilik vaadiyle Ü.S.’den 45 bin lira başlık parası istenirken, 86 bin liralık da sözde geline 3 adet bilezik, 3 adet yüzük, bir çift küpe, bir adet kolyeden oluşan ziynet eşyası ve cep telefonu alındı.

    Gelin köyden kaçtı

    Bir süre sonra sözde gelinin kardeşi olarak tanıttığı adamla araca binerek köyden kaçtığını gören ve dolandırıldığını anlayan Ü.S., durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    Ü.S.’nin durumu bildirmesi üzerine Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

    Yozgat ta evlilik vaadi ile 131 bin TL dolandırdılar #1

    Ziynet eşyalarıyla yakalandı

    Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi aynı gün içerisinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde yakaladı. Şüphelinin üzerinde, dolandırılan Ü.S.’ye ait ziynet eşyaları, cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

    Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Evlilik dolandırıcılığını adet edindiler

    Şüpheli şahısların, daha önce de Sivas’ın Şarkışla ilçesinde benzer bir dolandırıcılık olayına karıştığı ve arandıkları öğrenildi.

    Yozgat ta evlilik vaadi ile 131 bin TL dolandırdılar #2


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