Petrol
108.04
0.73%
Euro
15.60
0.28%
Dolar
14.80
0.08%
Altın
909.85
1.04%
Borsa
2428
0.00%
Bitcoin
586.067
-0.01%
BTXN Coin
20.89
2.05%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü

    Komşular arasındaki tartışmada kan döküldü. 36 yaşındaki bir adam, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü. Katil komşu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 29.04.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü

    Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Altmışevler Mahallesi'ndeki aynı sokakta oturan komşular Erhan Aslaner (36) ile İ.Ç. (54) arasında dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Erhan Aslaner'e ateş etti.

    Komşular hemen aradı

    Erhan Aslaner kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Erhan Aslaner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü #1

    Katil gözaltında

    DHA’nın haberine göre İ.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.

    Erhan Aslaner'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü #2


    İlginizi Çekebilir

    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı
    Yaşam

    İzmir açıklarında geri itilen 60 göçmen kurtarıldı

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap
    Bitcoin

    Yatırım uzmanı ile en güvenli yatırımı yap

    Çarşamba'da 300 yıllık gelenek: Enderun usulü teravih kılındı
    Kültür Sanat

    Çarşamba'da 300 yıllık gelenek: Enderun usulü teravih kılındı

    Görüş Bildir