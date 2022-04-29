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Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü
Komşular arasındaki tartışmada kan döküldü. 36 yaşındaki bir adam, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü. Katil komşu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- 29.04.2022 - 09:03
Yozgat’ın Yerköy ilçesine bağlı Altmışevler Mahallesi'ndeki aynı sokakta oturan komşular Erhan Aslaner (36) ile İ.Ç. (54) arasında dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Erhan Aslaner'e ateş etti.
Komşular hemen aradı
Erhan Aslaner kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Erhan Aslaner'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Katil gözaltında
DHA’nın haberine göre İ.Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Erhan Aslaner'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yozgat Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.