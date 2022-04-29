Yozgat’ta tartıştığı komşusunu öldürdü

Komşular arasındaki tartışmada kan döküldü. 36 yaşındaki bir adam, tartıştığı komşusu tarafından tüfekle öldürüldü. Katil komşu gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.